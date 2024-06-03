Появились кадры с поджогом церкви в Тюмени Baza опубликовала видео броска коктейлей Молотова в храм в Тюмени

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Telegram-канал Baza опубликовал видео броска коктейлей Молотова в храм в Тюмени. На кадрах видно, что злоумышленник, одетый во все черное, подъехал к церкви Дмитрия Донского на велосипеде.

Мужчина достал из сумки «коктейли Молотова» и бросил их в стену здания. После этого сел на свой велосипед и стремительно уехал.

Ранее сообщалось, что неизвестный гражданин забросал храм Дмитрия Донского в Тюмени коктейлями Молотова. Возгорание удалось потушить до приезда пожарных, в работу включились прохожие, поэтому огонь не успел распространиться.

До этого в Московской области 35-летний бармен Владимир Малин поджег релейный шкаф. Военный суд признал мужчину виновным в этом и ряде других преступлений и приговорил его к 25 годам лишения свободы. Из них 20 лет он пробудет в колонии строгого режима.

Также в Пензе сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в поджоге отделения банка на улице Суворова. Его нашли на месте событий с канистрой бензина в руках, им оказался 31-летний местный житель. В результате происшествия выгорели отделка помещения и четыре банкомата. Мотивы злоумышленника не раскрываются.

Кроме того, 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Хабаровска Ангела Николаева за поджог военкомата и осквернение флага России. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима.