Соловьёв призвал власти Краснодарского края не доходить «до идиотизма»

https://static.news.ru/photo/d373aeda-7726-11ea-954c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв на своем YouTube-канале ответил жителю Краснодарского края, который пожаловался, что не может навестить свою родственницу в больнице. Выезды из его населённого пункта перекрыты в связи с новыми ограничениями из-за коронавируса.

Нигде не надо доходить до идиотизма. В Краснодаре что-то совсем передавили, — отметил телеведущий.

Шоумен уверен, что карантин необходим, но «мы всё-таки живём не в полицейском государстве», пояснил он.

Власти большинства регионов России ввели режим самоизоляции для всех жителей по примеру Москвы. Вечером 29 марта Сергей Собянин дополнил свой указ о введении режима повышенной готовности правилом самоизоляции для всех жителей столицы. Выходить из дома можно только до ближайшего магазина и аптеки, чтобы выгулять собаку или вынести мусор, а также для похода на работу. Собираться группами категорически запрещено. В случае выхода на улицу и появления в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

В России, по последним данным, зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека. В Краснодарском крае подтверждено 39 диагнозов, писал NEWS.ru.