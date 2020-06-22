С 1 июля в Москве начнётся реконструкция ещё 25 поликлиник

https://static.news.ru/photo/00478ef8-b48b-11ea-be7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице улучшается. Это позволит с 1 июля начать реконструкцию ещё 25 городских поликлиник.

Он отметил, что сейчас уже 12 поликлиник полностью реконструируются. Градоначальник добавил, что планировалось, что их будет больше, но ситуация с пандемией коронавируса привела к перенесу сроков, поскольку поликлиники во время вспышки заболевания востребованы.

Сейчас пандемия пошла на спад, ситуация позволяет вернуться к активной фазе программы «Моя поликлиника». И ещё 25 поликлиник, в них начнется реконструкция с 1 июля, — цитирует Собянина РИА Новости.

По его словам, условия работы в режиме чрезвычайной ситуации, которой стал коронавирус, принесли много проблем, но и выявили новые возможности. В связи с этим в мэрии пересмотрели все сроки и действующих, и будущих реконструкций.

Известно, что модернизация системы здравоохранения столицы проводится с 2011 года. Введение нового стандарта московских поликлиник призвано поднять уровень медицинского обслуживания населения на новый уровень, отвечающий мировым стандартам. Это серьёзная комплексная задача, включающая в себя обновление медицинского оборудования, подготовку персонала, организацию работы и обустройство внутренних помещений. Комфорт пациента и врача — основная задача нового стандарта.

Как писал NEWS.ru, с 27 мая точки забора крови на COVID-19 открылись в 30 поликлиниках столицы. Все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции — иммуноглобулина M и иммуноглобулина G. Результаты этого теста показывают, переболел ли человек коронавирусной инфекцией и выработался ли у него к ней иммунитет или же он никогда не сталкивался с COVID-19.