https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Силовики с полипропиленовыми трубами вышли на улицы Грозного в первый день «жёсткого карантина», который глава республики Рамзан Кадыров объявил, чтобы остановить распространение карантина.

По информации «Новой газеты», люди в полицейской форме дежурят у подъездов и на дорогах. Они вытаскивают из машин граждан без медицинских масок, избивают.

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов и глава МВД республики Руслан Алханов неоднократно дали понять, что тем, кто ослушается приказа Кадырова и появится на улице без маски или без дела, будет подвергнут незаконным методам воздействия, — сообщает газета со ссылкой на запись пресс-конференции чиновников.

Издание опубликовало несколько фотографий и видео, на которых видны группы людей в чёрной спецодежде и вооружённых трубами.

Как писал NEWS.ru, Кадыров закрыл въезд в республику и запретил покидать дома с 29 марта. Чеченский глава посетовал, что граждане не самоизолировались вопреки просьбам властей, а «безответственные, проигнорировавшие требования врачей люди» завезли инфекцию в республику.