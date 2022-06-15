Слепни-вампиры атаковали жителей Новосибирска

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Слепни-вампиры атаковали жителей Новосибирска, сообщает «Сиб.фм». Аномальная жара привела к их раннему нашествию, хотя обычно слепни появляются в регионе ближе к концу июня.

Слепни-вампиры приносят людям и животным гораздо больше неудобств, чем комары. Они не прокалывают кожу, а режут её, словно бритвой, и могут пить кровь по пять минут. Укусы слепней очень чувствительные, на их месте обычно остаётся белый волдырь и краснота.

Главная же опасность слепней в том, что они могут переносить инфекции.

В городе распространён один вид слепней — олений слепень, он в три раза больше мухи. Также в регионе есть бычьи слепни и слепни-дождевики.

Для защиты от кровососущих насекомых рекомендуется использовать репелленты, носить одежду с рукавами и брюки.

11 июня Роспотребнадзор сообщил, что около 175 тысяч россиян пострадали от укусов клещей в первых числах месяца. Более 46 тысяч из этого числа — дети. При этом сотрудники ведомства подтвердили, что 74 жителя РФ получили укусы энцефалитных клещей, другие случаи укусов насекомыми ожидают проверки. Лидерами по количеству обращений в медицинские учреждения из-за укусов клещей стали Свердловская, Кемеровская и Томская области.