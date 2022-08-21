СК назвал причину ДТП, унесшего жизни 16 человек в Ульяновской области СК возбудил уголовное дело после гибели в ДТП 16 человек в Ульяновской области

Фото: МЧС России/ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП, произошедшего в результате столкновения микроавтобуса и двух грузовых автомобилей — водитель фуры не справился с управлением. Жертвами аварии стали 16 человек, передаёт РИА Новости.



По версии следствия, водитель большегруза вовремя не затормозил на трассе и врезался в микроавтобус, он оказался зажат между двумя грузовиками, заявили в МВД.

Все погибшие и пострадавшие — взрослые, детей нет, — сообщили в пресс-службе УМВД региона.

В настоящее время на место аварии выехали следователи и криминалисты. Они установят точные причины произошедшего.

Авария с микроавтобусом и двумя грузовиками произошла на трассе «М5-Урал» в Николаевском районе около 14 часов. По предварительным данным, в машине находились 18 человек — все они были гражданами Казахстана.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил разобраться в причинах аварии с микроавтобусом, а также сообщил, что сейчас врачи Николаевской районной больницы борются за жизнь двоих мужчин и женщины. Их готовят к переводу в областной специализированный травмоцентр в Ульяновске.

Накануне в Дагестане в результате аварии погибли семь человек, в том числе ребенок. По неподтвержденным данным, водитель Ford Transit уснул за рулем, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Погибшие были семьей, ехавшей в качестве гостей на свадьбу в Ставрополь.