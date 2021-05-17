Синоптик рассказала, когда в Москву вернутся дожди и похолодание

https://static.news.ru/photo/e6bb22a8-b6f8-11eb-b2b1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во второй половине недели ожидается возвращение холодного атмосферного фронта в Москву. Об этом NEWS.ru заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, во второй половине среды, 19 мая, можно ожидать подход холодного атмосферного фронта с дождями. После этого в столичный регион станут поступать порции воздуха «с другими температурными характеристиками». В Москве похолодает.

В четверг температура воздуха всё ещё будет выше климатической нормы градуса на 3-4. И только в пятницу и субботу ночи будут для мая нормальные, но по сравнению с тем, что происходит сейчас, — они будут прохладные, — сообщила Позднякова.

Она добавила, что минимальная температура в Москве ожидается +10 градусов, по области около + 5–7 градусов. Дневная температура будет от +16 до +20 градусов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что аномальное тепло в центр России с 18–19 мая принесёт зной из пустыни Каракумы. По его словам, температура в дневные часы будет доходить до 30 градусов тепла, не исключил синоптик и температурных рекордов.