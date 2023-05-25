Сибиряк чуть не погиб во время ремонта собственного автомобиля В Новосибирске иномарка сорвалась с домкрата и чуть не убила своего владельца

Фото: Shutterstock

В Новосибирске в Заельцовском районе иномарка сорвалась с домкрата и чуть не убила мужчину. Владелец автомобиля Honda CR-V занимался ремонтом в собственном гараже, когда машина упала прямо на него, сообщает «Сиб.фм».

Как уточняет издание, вызов поступил в дежурную часть ночью 24 мая. К моменту приезда спасателей соседи уже успели освободить пострадавшего. Он находился без сознания и не дышал.

Спасатели оказали ему первую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию. После этого сибиряк был госпитализирован. По предварительным данным, его состоянии оценивается как тяжелое.

В апреле в Красноярске на стройке скончался мужчина, который пришел туда на собеседование. Соискатель должен был встретиться с прорабом. Работодатель попросил мужчину подождать у строительного вагончика, а сам пошел по срочным делам. Мужчина в это время решил осмотреть объект и зашел на территорию стройки, где на него обрушилась стена. От полученных травм он скончался на месте.

В марте на юге Москвы мужчину раздавило кабиной грузовика во время ремонтных работ. Водитель грузовика Iveco занимался ремонтом и в какой-то момент оказался зажатым кабиной. Очевидцы вызвали спасателей, которые смогли поднять конструкцию и вытащить пострадавшего. Он скончался в больнице из-за полученных травм.