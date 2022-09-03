В акватории Черного моря нашли «яхту-призрак»

Фото: Carsten Leuzinger/imageBROKER.com/Global Look Press

У берегов села Большой Утриш в Черном море обнаружили пустую дрейфующую «яхту-призрак», сообщает Telegram-канал SHOT. Что произошло с людьми, которые находились на борту, пока неизвестно. Согласно бортовому номеру, оно приписано к порту Геленджика. Яхту отбуксировали в порт Большого Утриша.

Предварительно, яхта принадлежит компании «Сила ветра», которая сдает спортивные суда SV20 в прокат в Геленджике, — сказано в сообщении.

Отмечается, что на яхте не было даже документов. Представители «Силы ветра» заявили, что проводят проверку.

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