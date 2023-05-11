SHOT: в Крыму рухнул беспилотник с камерой

Фото: Cfoto/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщает, что в поле под Джанкоем в Крыму был обнаружен беспилотник с камерой. По данным канала, это может быть дрон-разведчик. Минобороны России информацию не комментировало.

SHOT пишет, что дрон нашли примерно в пяти километрах от села Рысаково. Взрывных устройств на БПЛА не обнаружено, при падении беспилотника никто не пострадал.

Ранее канал сообщил, что на трассе недалеко от города Железногорска Курской области упал беспилотник, сделанный из водопроводной трубы и мебельной фурнитуры. По информации SHOT, длина БПЛА составляла около четырех метров, а размах крыльев достигал трех метров. Канал пишет, что при падении дрона никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украине требуется как минимум еще три тысячи беспилотников для уничтожения российской инфраструктуры. По его словам, ВСУ целятся в объекты, которые находятся на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях.