На трассе в Курской области нашли дрон из мебельной фурнитуры и трубы SHOT: недалеко от Железногорска упал беспилотник из водопроводной трубы и фурнитуры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что на трассе недалеко от Железногорске Курской области упал беспилотник из водопроводной трубы и мебельной фурнитуры. По информации канала, в результате ЧП никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По данным канала, на 35 км автотрассы Тросна — Калиновка упал БПЛА длиной около четырех метров. SHOT пишет, что размах крыльев дрона составил около трех метров. Telegram-канал пишет, что корпус летательного аппарата изготовлен из водопроводной трубы диаметром 15 см, шасси из мебельной фурнитуры, а крылья — из полипропилена.

11 мая стало известно, что утром ВСУ обстреляли приграничный поселок Теткино. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате пяти прилетов по электроподстанции в населенном пункте было нарушено электроснабжение. При атаке никто не пострадал.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине требуется как минимум еще три тысячи беспилотников для уничтожения российской инфраструктуры. По его словам, ВСУ целятся в объекты, которые находятся на территории ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.