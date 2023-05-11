ВСУ обстреляли электроподстанцию в граничащем с Украиной регионе Глава Курской области Старовойт: по Теткино зафиксировали пять прилетов

Фото: Министерство обороны Ураины

Утром Вооруженные силы Украины обстреляли приграничный поселок Теткино, написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, в результате пяти прилетов по электроподстанции в населенном пункте было нарушено снабжение жителей.

Рано утром со стороны Украины зафиксировано пять прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района, — написал Старовойт.

Он добавил, что «как только позволит ситуация», на место случившегося приедут специалисты и сотрудники экстренных служб, которые займутся ликвидацией последствий обстрела.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник ВСУ попытался атаковать воинскую часть в Курской области. Силами ПВО он был сбит и упал у недействующего склада хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). В Минобороны России данную информацию пока не комментировали.

Утром 10 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков едва не попал под обстрел ВСУ при выезде из Шебекино. В пресс-службе главы региона рассказали, что он не пострадал. По словам самого Гладкова, в результате атаки осколочное ранение в голову получил житель Шебекино. Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщал, что он скончался по пути в больницу.