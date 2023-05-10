Baza: беспилотник ВСУ попытался атаковать воинскую часть в Курской области

Фото: Министерство обороны Украины

Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник ВСУ попытался атаковать воинскую часть в Курской области в ночь на 10 мая. Силами ПВО он был сбит и упал у недействующего склада хранения ГСМ (горюче-смазочных материалов). В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Канал отметил, что в результате падения беспилотника никто не пострадал.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ безуспешно пытались атаковать Москву 9 мая как минимум тремя дронами UJ-22 Airborne. По информации канала, БПЛА были запущены из Черниговской области Украины, пострадавших и разрушений нет, дроны не взорвались. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сотрудники правоохранительных органов не сообщали об атаках украинских беспилотников на Красную площадь в этот день. По его словам, последние сообщения были 3 мая, когда ВСУ пытались с помощью дронов нанести удар по Кремлю.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Киев не планировал атаковать Москву на 9 Мая. Он отметил, что власти Украины не раз говорили, что целью ВСУ являются только военные объекты.