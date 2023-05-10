На Украине рассказали об отсутствии планов атаковать Москву 9 мая Представитель ГУР МО Украины Юсов: Киев не планировал атаковать Москву на 9 мая

Киев не планировал атаковать Москву на 9 мая, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов. Он отметил, что власти Украины не раз говорили, что целью ВСУ являются только военные объекты.

Я думаю, что если бы 9 мая Украина что-то хотела сделать в Москве, то мы бы этот эффект, безусловно, увидели. Не один раз были заявления публичных лиц и военно-политического руководства, что наша цель — военные объекты. То, что касается пропагандистских мероприятий, — малоинтересно, — сказал Юсов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ безуспешно пытались атаковать Москву 9 мая как минимум тремя дронами UJ-22 Airborne. По информации канала, БПЛА были запущены из Черниговской области Украины, пострадавших и разрушений нет, дроны не взорвались. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сотрудники правоохранительных органов не сообщали об атаках украинских беспилотников на Красную площадь в этот день. По его словам, последние сообщения были 3 мая, когда ВСУ пытались с помощью дронов нанести удар по Кремлю.