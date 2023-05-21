SHOT: беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию под Брянском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что электроподстанция в деревне Рудня-Цата Брянской области подверглась атаке украинского беспилотника. По сведениям канала, разрушений и пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По информации SHOT, дрон сбросил на территорию подстанции один боеприпас. На месте были найдены его фрагменты, а также воронка, диаметром 10 см. В настоящее время место происшествия осматривается специалистами.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 16 мая дрон-камикадзе атаковал административное здание автомобильного пункта пропуска «Новые Юрковичи» в Климовском районе Брянской области. По сведениям канала, никто не пострадал. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Глава региона Андрей Богомаз рассказал, что в тот же день системой ПВО был сбит украинский беспилотник самолетного типа в Клинцах. По словам губернатора, местные жители не пострадали.

Кроме того, в населенном пункте Хоромное атаке беспилотника ВСУ подверглись сотрудники полиции, которые прибыли на место обстрела. Дрон сбросил взрывное устройство, в результате чего было повреждено два автомобиля.