Стало известно об обстреле нефтеналивной станции под Брянском Baza: злоумышленники обстреляли из гранатомета нефтеналивную станцию «РуссНефти» в Брянской области

Фото: Andrei Solomonov/Russian Look/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщил о том, что неизвестные обстреляли из гранатомета нефтеналивную станцию «РуссНефти», расположенную в поселке Жеча Брянской области. Оружие было прикреплено к дереву и приводилось в действие дистанционно. В результате инцидента утечки топлива не произошло, пострадавших нет. В Минобороны данную информацию не комментировали.

17 мая во время обхода территории нефтеналивной станции в посёлке Жеча работники обнаружили в одном из резервуаров с нефтью дыру размером 10×15 сантиметров. Также были найдены повреждения на стоящем рядом столбе, — говорится в сообщении.

Позднее в 250 метрах от станции был найден гранатомет РПГ-22, из которого велся обстрел.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 16 мая дрон-камикадзе атаковал административное здание автомобильного пункта пропуска «Новые Юрковичи» в Климовском районе Брянской области. По сведениям канала, никто не пострадал. Минобороны России данную информацию не комментировало.

В свою очередь глава региона Андрей Богомаз сообщил, что система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Клинцах. По словам губернатора, местные жители не пострадали.