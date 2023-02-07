У Вечного огня в Великом Новгороде нести вахту будут школьники

Фото: Соцсети

В Великом Новгороде планируется вернуть вахты у мемориального комплекса «Вечный Огонь Славы» в Новгородском кремле, заявил глава города Александр Розбаум. Нести вахту будут школьники и студенты колледжей и техникумов, сообщает «МК в Новгороде» со ссылкой на официальный сайт правительства Новгородской области.

Это почетно и ответственно. Юноша или девушка должны заслужить, чтобы их включили в состав команды, которая будет стоять у Вечного огня, представляя свою школу или колледж, — отметил Розбаум.

Акция начнется в мае и продлится до 22 июня, после чего планируется возобновить вахту с 1 сентября после летних каникул. Губернатор Великого Новгорода Андрей Никитин призвал сделать труд школьников заметным для посетителей кремля. По его мнению, каждый участник должен получить памятные фото и грамоту.

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