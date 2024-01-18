Больного шизофренией Зеленского нашли мертвым под окнами многоэтажки SHOT: больного шизофренией жителя Балашихи Зеленского нашли мертвым

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что житель подмосковной Балашихи 21-летний Кирилл Зеленский был найден мертвым под окнами многоэтажного дома. По данным канала, молодой человек состоял на учете в ПДН с диагнозом "шизофрения".

Как пишет SHOT, перед смертью Кирилл полтора часа просматривал видео в интернете. Канал со ссылкой на маму парня уточнил, что погибший сначала вел себя нормально и спокойно смотрел ролики в телефоне, но потом стал кричать и бегать, пытался проникнуть в шахту лифта. В публикации говорится, что полиция проводит проверку.

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