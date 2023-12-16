Пятиклассница выпала с 13-го этажа в Петербурге и выжила

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьница выпала с 13-го этажа многоэтажного жилого дома в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «78». По его данным, девочка выжила, ее госпитализировали в тяжелом состоянии со множественными переломами.

Инцидент произошел накануне утром на Пражской улице в Кудрово. 11-летняя петербурженка выпала с общего балкона на 13-м этаже. По предварительным данным, она живет в благополучной семье. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее тело 15-летней школьницы обнаружили в центре реабилитации подростков в Переделкино. Согласно информации Telegram-канала «МК: срочные новости», речь идет о суициде. Рядом с трупом девочки была найдена записка.

До этого на северо-востоке Москвы было обнаружено тело 11-летней девочки. Школьницу нашли около дома на Отрадной улице.

В ноябре в Москве погибла дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда. Девочка выпала из окна 13-го этажа в Хорошевском районе. В момент трагедии в квартире находилась вся семья: спортсмен, его супруга, дочь и двое сыновей.

По данным СМИ, девочка поругалась с родными и ушла к себе в комнату. Когда к ней заглянули родители, они увидели пустую комнату и открытое окно. Тело ребенка нашли под окнами дома. Следователи начали проверку для выяснения всех обстоятельств гибели девочки.