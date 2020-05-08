Шестой человек с коронавирусом умер в Кемеровской области

https://static.news.ru/photo/25538cee-91bb-11ea-aa03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество погибших с подтверждённым коронавирусом в Кемеровской области достигло шести человек.

По словам главы региона Сергея Цивилёва, у пациента произошёл инсульт. Он также сообщил, что за сутки в Кузбассе выявили 19 заражённых COVID-19.

Они изолированы, получают лечение, — отметил Цивилёв в своём Telegram-канале.

В общей сложности в регионе выявлено 233 заболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи за сутки выявили в Хакасии 36 новых случаев заражения коронавирусом. Врачи следят за состоянием 1918 человек, из которых 44 находятся в обсерваторе. Вылечился 51 человек.