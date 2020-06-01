Московские власти рассчитывают, что самоизоляцию ужесточать не придётся

https://static.news.ru/photo/6753376c-a42a-11ea-88b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы рассчитывают, что в ближайшее время не придётся возвращаться к режиму полной самоизоляции. Об этом заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Вместе с тем, по его словам, «многое зависит от жителей».

Медицинская составляющая этих надежд [на отказ от самоизоляции], она присутствует. Мы не выдохнули, мы остаёмся начеку, — сказал Хрипун в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.

27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.

С 6 июня, как писал NEWS.ru, должны открыться православные храмы.