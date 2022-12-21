Сальдо назвал возвращение Херсона под контроль РФ приоритетной задачей

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Владимир Сальдо

Возвращение правобережной части Херсонской области под контроль России является приоритетной задачей ВС РФ на 2023 год, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, все причерноморские территории, присоединенные к Российской империи в XVIII веке, должны быть возвращены.

В приоритете возвращение правобережной части Херсонской области в ее полный состав. <...> Что касается Херсона, его сначала взяли, а потом оставили. Для меня это событие горькое. Но скажу так: все, что ни происходит, делается к лучшему. Я на 100% знаю, что мы вернемся в Херсон и пойдем дальше. То есть вся причерноморская часть, которая была включена в состав Российской империи в XVIII веке, она вся будет на своем родном месте, — сказал Сальдо.

Кроме того, основными задачами на 2023 год Сальдо назвал оказание помощи жителям региона и восстановление экономических связей.

Ранее Сальдо заявил, что началась работа по строительству нового города в Херсонской области. По его словам, в месте, выбранном для строительства, хорошие природные условия, есть автомобильное и железнодорожное сообщение. Также в рамках строительства будет создана абсолютно новая инфраструктура и условия для работы правительственных органов.