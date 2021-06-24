Курорты Кубани закроют для не привитых от COVID-19 с 1 августа

С 1 августа отдохнуть на курортах Краснодарского края смогут только привившиеся от коронавируса туристы. Об этом заявил в своём Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

Он пояснил, что с 1 июля гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря будут принимать отдыхающих только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19.

С 1 августа эта мера будет ужесточена. Для гостей кубанских курортов станет обязательным наличие сертификата о прививке. Исключение делается только для тех, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинации.

Кондратьев отметил , что в регионе растёт число заразившихся и госпитализированных с коронавирусом. Задача властей состоит в защите здоровья населения и сохранении экономики края.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потёмкина обязала привиться от COVID-19 сотрудников в сфере туризма, торговли, общепита, образования и некоторых других отраслей. Первый компонент вакцины должен быть получен до 23 июля, второй — до 23 августа.