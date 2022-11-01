Рязанцу Логунову предъявили обвинение в убийстве пропавшей супруги

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителю Рязани Александру Логунову предъявили обвинение по делу об убийстве супруги, сообщила мать жертвы Елены Логуновой Наталия Кошелева, пишет «МК в Рязани». Женщина также публично обратилась к органам опеки и к уполномоченному по правам ребёнка Рязанской области Анжелике Евдокимовой с просьбой изъять внучек из семьи Логуновых.

По мнению матери убитой, внучки проживают в опасных условиях и лишены необходимой заботы и должного ухода.

30 августа 2022 года муж пропавшей год назад 26-летней девушки Александр Логунов был задержан по подозрению в убийстве. В ходе поимки мужчина пытался скрыться.

7 октября частный детектив Екатерина Шумякина сообщила, что следователи нашли тело пропавшей летом 2021 года жительницы Рязани Елены Логуновой. Она поблагодарила центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), а также пожелала сил матери погибшей Наталии Кошелевой. Сыщик добавила, что не может раскрыть информацию, значимую для следствия, из-за подписки о неразглашении, однако отметила, что смерть девушки была насильственной.