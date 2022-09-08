Российских школьников накормили ошметками сыра и тухлыми яблоками «Подъем»: школьникам в Ульяновске подавали тухлые яблоки, ошметки сыра и сосисок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родители школьников в Ульяновске пожаловались на то, что их детям подают тухлые яблоки, ошметки сыра и сосисок в качестве начинки для бутербродов, сообщает «Подъем». По информации Telegram-канала, ученики отказываются от блюд школьных поваров, из-за чего гастрономические «шедевры» регулярно отправляются в мусорные баки. В городском управлении сообщили о начале проверок в учебных заведениях.

Проверки продолжаются, проблема с недовесами уже решена в ряде школ. По поводу сотрудничества с операторами питания решение будет приниматься по итогам всех проверок и диалога с операторами питания. Вопрос находится на личном контроле руководства региона, города и управления образования, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что почти все необходимое для учебы и нахождения в школе детям предоставляют бесплатно, однако за некоторые расходы отвечают сами родители. Например, в некоторых школах группа продленного дня может быть платная. Оплачивать самостоятельно придется дополнительные секции, а также культурные мероприятия и поездки.

Питание в школе должны оплачивать родители, однако здесь есть исключения. До 1 сентября 2023 года школы обязаны полностью обеспечить каждого ученика с первого по четвертый класс как минимум одним горячим блюдом в день. Для льготных категорий граждан питание в школе тоже бесплатное.