Росавиация подтвердила готовность проекта дальневосточной авиакомпании

https://static.news.ru/photo/e6542bf2-baf0-11ea-ae00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разработка проекта создания дальневосточной авиакомпании полностью завершена, все заинтересованные стороны в скором времени получат его, сообщил официальный представитель Росавиации.

Предложения по финансово-организационной модели дальневосточной авиакомпании находятся на этапе формирования и проработки. Проект дорожной карты создания такой авиакомпании действительно разработан и будет направлен всем заинтересованным субъектам ДФО, а также министерствам и ведомствам, — отметил официальный представитель Росавиации, слова которого цитирует ТАСС.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 января подготовить предложения по созданию авиакомпании с российскими самолётами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах страны.

Ожидается, что создаваемая на Дальнем Востоке авиакомпания до 2024 года приобретёт до 60 самолётов SSJ 100 и 16 МС-21. В этой компании будет отрабатываться новая эталонная модель организации сервиса и ремонта, заверил в мае вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин поручил кабмину повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке.