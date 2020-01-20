Ростех создаст особую авиационную компанию, которая станет полагаться только на произведённую в России авиатехнику. Об этом заявил индустриальный директор госкорпорации Анатолий Сердюков. Бывший министр обороны считает, что наступило время «разрушить мифы об отечественном авиапроме, которые создаются искусственно». Параметры проекта пока неизвестны.

Специальный авиаперевозчик будет использовать самолёты Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), вертолёты различных предприятий, а также продукцию Уральского завода гражданской авиации (АО «УЗГА»), проинформировал Сердюков РИА Новости.

Авиапарк такой компании может состоять из аппаратов, которые производят уже сегодня или только планируют создавать.

Это «Суперджет», МС-21, проект регионального турбовинтового самолёта ИЛ-114, а также, возможно, небольшой проект «Байкал», который реализуется АО «УЗГА», — объяснил NEWS.ru авиаконструктор и ректор Московского авиационного института Михаил Погосян.

В свою очередь, авиаконструктор Александр Явкин полагает, что для целей обеспечения региональных и межрегиональных перевозок можно обновить самолёт «Бе-30», а также вполне уместно использовать АН-3 (грузо-пассажирский самолёт Ан-2 с турбовинтовым двигателем ТВД-20).

Создание специальной авиакомпании, по словам Сердюкова, ставит своей целью развитие рынка региональных перевозок и повышение мобильности россиян, а также является действенной мерой поддержки авиастроения, стимулируя дополнительный спрос на соответствующую продукцию.

Индустриальный директор Ростеха добавил, что в настоящее время разрабатывается эффективная модель эксплуатации парка отечественных самолётов в различных сегментах рынка. Это означает полную техническую поддержку, гибкую финансовую экосистему, включая лизинговые инструменты.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономическая модель такого рода перевозок во всех странах предусматривает те или иные формы поддержки. И есть лишь небольшое количество маршрутов, которые могут сами окупаться. Поэтому если мы действительно говорим о расширении мобильности, то на этом этапе «раскрутки» требуются те или иные формы государственной поддержки. Михаил Погосян авиаконструктор и ректор Московского авиационного института авиаконструктор и ректор Московского авиационного института

По его словам, в основе успеха должна лежать корректная экономическая модель. С одной стороны она будет стимулировать развитие такого рода перевозок, с другой — обеспечивать баланс интересов всех участников рынка.

Если авиаперевозчики, авиапроизводители и население, ради которого это делается, будут заинтересованны в этом, модель заработает. Если же интерес будет отсутствовать — модель работать не будет. И поддерживать ее придётся только искусственными методами, — сказал Погосян.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству до 31 января подготовить предложения по созданию авиакомпании с российскими самолётами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах страны.

Как стало известно из письма замглавы Минтранса Александра Юрчика на имя сенатора от Амурской области Ивана Абрамова, в настоящее время кабмин совместно с ВТБ и Сбербанком уже обсуждает возможность создания новой авиакомпании на Дальнем Востоке. Ранее сенатор обращался в Минтранс с просьбой рассмотреть вопрос о формировании бюджетного авиаперевозчика для полётов в дальневосточные регионы. Кроме того, она могла бы связать также и ряд дальневосточных регионов, указывал парламентарий.

Из письма в Минтранс (с его содержанием сенатор ознакомил NEWS.ru) следует, что проблема обострилась после ухода с рынка компаний «Трансаэро» и «ВИМ-Авиа». И даже несмотря на то, что их места заняли другие перевозчики, возникла целая проблема с ценовой гуманностью и с так называемой квотой на билеты, из-за чего происходит несправедливое распространение билетов среди желающих пользоваться ограниченными авиауслугами. По мнению сенатора, цены на них сегодня «являются крайне завышенными», а плоский тариф проблему доступности, увы, не решает.

Проблема транспортной доступности — одна из главных у дальневосточников. Всё ограничивается стоимостью, которая сегодня весьма высокая, и не каждый это себе может позволить. Если зимой цена билета 12-15 тысяч, то летом она доходит до 30-40 тысяч в одну сторону. Сегодня возник профицит бюджета, а Фонд национального благосостояния пополняется до той отметки, когда его можно начинать тратить. Время для решения этой проблемы наступило. Иван Абрамов член Комитета Совета Федерации по экономической политике член Комитета Совета Федерации по экономической политике

По его убеждению, дальневосточная авиакомпания, которую планируют создать, должна перевозить граждан как внутри ДФО, так и из центров субъектов в Москву. Сегодня авиаперевозчики, обеспечивающие перелёты на Дальний Восток, страдают из-за так называемых лизинговых платежей — кредитов, которые они выплачивают банкам за покупку самолётов. Новое предприятие, по мнению сенатора Абрамова, должно получать деньги из бюджета с целью развития Дальнего Востока. К слову, глава Росавиации Александр Нерадько заявлял о том, что его могут создать на базе действующего перевозчика, но также это может быть и новая фирма.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время Минтранс, Минпромторг, Минэк, Минфин и Росавиация совместно с Ростехом, Сбербанком и ВТБ ведут работу по подготовке предложений по механизмам обновления парка гражданских воздушных судов, в том числе предусматривающих создание или развитие авиакомпании на Дальнем Востоке, а также центра по техническому обслуживанию, инженерно-техническому обеспечению и переподготовке персонала, — сказано в ответе замминистра транспорта на имя Ивана Абрамова (письмо NEWS.ru предоставил член Совфеда).

Такая компания должна создаваться с использованием нашей техники одновременно с программой доведения показателя отечественной техники до мирового уровня. К этому должны быть подкреплены производственно-конструкторские силы, и нацелить её надо именно на то, чтобы такой авиаперевозчик не «сидел» всю жизнь только на бюджете. Чтобы эта хорошая идея рано или поздно не развалилась. Если государство развернёт это как главную задачу — появятся самолёты и будут развиваться авиаперевозки. Александр Явкин авиаконструктор и гендиректор консалтинговой компании «РЕК Аэроспейс» авиаконструктор и гендиректор консалтинговой компании «РЕК Аэроспейс»

А пока, говорит он, как бы там ни было, российские самолёты критически сильно отстают от уровня Airbus, поэтому РФ вынуждена продолжать закупать эти машины, даже невзирая на санкции (речь о широкофюзеляжном самолёте A350-900).

В России сегодня, например, нет своей микроэлектроники, поэтому в любом случае чисто национальных самолётов пока не получится. Мифы мифами разбить нельзя, — сказал авиатор.

По словам Явкина, такая авиакомпания реализуема только в свете постановки особой государственной задачи, как это было в случае с Крымским мостом.