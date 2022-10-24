РИА Новости: ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке РИА Новости: ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке, три из них попали по Каховской ГЭС

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Реактивная система залпового огня HIMARS

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что украинские военные выпустили 19 снарядов HIMARS и «Ольха» по населенному пункту Новая Каховка Херсонской области. В публикации уточняется, что три ракеты попали по Каховской электростанции. Минобороны пока никак не комментирует эту информацию.

Украинские войска выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и «Ольха» по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС, — говорится в сообщении.

Как отметил источник, критических разрушений на территории Каховской электростанции нет. Она продолжает работать в прежнем режиме.

Также очевидцы публикуют в Сети кадры с предполагаемыми обстрелами города.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска испробовали все имеющиеся виды ракет при обстреле Каховской электростанции. Он уточнил, что речь идет как о западном оружии, так и о снарядах, сохранившихся со времен Советского Союза. По его словам, обстрелы продолжаются до сих пор. Он добавил, что всего со стороны Украины в день отправляется около 120 снарядов, большинство из которых успешно перехватывают российские средства ПВО. При этом сама ГЭС продолжает работать.

Также в ходе эфира Леонтьев рассказал, что на Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды, чтобы свести к минимуму ущерб в случае разрушения ГЭС. Он предупредил, что разрушение плотины грозит серьезными последствиями. Глава администрации добавил, что ГЭС продолжает работать без перерывов, хотя три ее агрегата вышли из строя.