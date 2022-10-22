Глава Новой Каховки: ВСУ применили все имеющиеся виды ракет по ГЭС Глава Новой Каховки: ВСУ применили все имеющиеся виды ракет по Каховской ГЭС

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Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области

Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска испробовали все имеющиеся виды ракет при обстреле Каховской электростанции. В эфире передачи «Соловьев Live» он уточнил, что речь идет как о западном оружии, так и о снарядах, сохранившихся со времен Советского союза. По его словам, обстрелы продолжаются до сих пор.

Все возможное ракетное оружие, которое находится в руках украинских вооруженных сил и поставлено коллективным Западом либо сохранилось со времен Советского Союза, оно было применено по Каховской ГЭС, — отметил Леонтьев.

Он уточнил, что всего со стороны Украины в день отправляется около 120 снарядов, большинство из которых успешно перехватывают российские средства противовоздушной обороны. При этом сама ГЭС продолжает работать.

Также в ходе эфира Леонтьев рассказал, что на Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды, чтобы свести к минимуму ущерб в случае разрушения ГЭС. Он предупредил, что разрушение плотины грозит серьезными последствиями. Глава администрации добавил, что ГЭС продолжает работать без перерывов, хотя три ее агрегата вышли из строя.

Ранее сообщалось, что Москва распространила в Совбезе ООН письмо с призывом не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС, поскольку это может привести к гибели тысяч людей. Постпред России при всемирной организации Василий Небензя отметил, что ВСУ обстреливают Новую Каховку на протяжении последних пяти месяцев. Ежедневно прилетает до 120 ракет, в том числе выпущенных РСЗО HIMARS. По его словам, украинская сторона намеренно нацеливает удары на Каховскую дамбу.