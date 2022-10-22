Россия в Совбезе ООН призвала не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС Россия в Совбезе ООН призвала не допустить разрушения Украиной дамбы Каховской ГЭС

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Каховская ГЭС

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва распространила в Совбезе организации письмо с призывом не допустить разрушения Украиной дамбы Каховской ГЭС. Это может привести к гибели тысяч людей, отметил он на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Пользуясь индульгенцией на любые преступные деяния, выданной своими западными кураторами, режим Зеленского последовательно наносит удары по гражданской инфраструктуре своих бывших территорий. ВСУ на протяжении пяти месяцев обстреливают город Новая Каховка в Херсонской области, — подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что в течение суток прилетает до 120 ракет, в том числе выпущенных РСЗО HIMARS. Их украинская сторона намеренно нацеливает на Каховскую дамбу, добавил Небензя. По его словам, Россия призвала руководство ООН «предотвратить эту чудовищную провокацию».

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз устроил истерику. Так он отреагировал на слова украинского лидера, что российские военные якобы собираются взорвать Каховскую ГЭС. Если взорвать ее дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон.