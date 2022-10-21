В Госдуме назвали истерикой слова Зеленского о подрыве Каховской ГЭС Депутат Госдумы Колунов назвал истерикой слова Зеленского об атаке на Каховскую ГЭС

Фото: Ukrainian President'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз устроил истерику. Так он в беседе с NEWS.ru отреагировал на слова украинского лидера, что российские военные якобы собираются взорвать Каховскую ГЭС.

Зеленский ранее предупредил, что дамба ГЭС удерживает до 18 млн кубометров воды. По его словам, если ее взорвать, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон, а число пострадавших будет измеряться сотнями тысяч.

Очередной акт проплаченной пропагандистской истерии Зеленского, которая на руку лишь НАТО. Альянс обрабатывает западного обывателя через СМИ и готовит к дальнейшим провокациям НАТО и Киева. Зеленский — высокооплачиваемый актёр, нанятый Пентагоном для решения проблем США. Это только кажется, что у него проблемы с психикой. На самом деле, на мировой арене выступает артист, которому абсолютно плевать на горе собственного народа, - подчеркнул Колунов.

Депутат добавил, что каждая подобная инсценировка Зеленского очень дорого обходится европейцам, которые уже страдают из-за антироссийских санкций.

И каждая поставка оружия, проплаченная из кармана рядовых налогоплательщиков, — это кровь мирных жителей и детей, - считает парламентарий.

Ранее заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов заявил, что, если Вооруженные силы Украины нанесут удар и разрушат дамбу Каховской гидроэлектростанции, случится крупное техническое наводнение. За ним последуют масштабные разрушения, в результате чего все объекты там будут смыты и уничтожены, добавил он.