Зеленский обвинил Россию в подготовке взрыва на Каховской ГЭС

Фото: ru.wikipedia.org/Липунов Дмитрий. ru:Файл:P6263001.jpg, Общественное достояние

Каховская ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский обвинили Россию в подготовке взрыва на Каховской ГЭС, чтобы "затопить Херсон". Об этом он заявил в видеообращении к лидерам ЕС, выступление украинского лидера опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

Украинский лидер заверяет, что такими действиями Россия хочет «лишить охлаждения Запорожскую АЭС и лишить водоснабжения Крыма». Зеленский сослался на якобы имеющуюся у него информацию о минировании россиянами дамбы и агрегатов Каховской ГЭС. И в случае взрыва, заявил украинский президент«, в зоне затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон, пострадать могут «сотни тысяч людей».

Зеленский добавил, что в этом случае будет разрушен канал, по которому подается вода в Крым, что покажет «настоящее отношение к украинскому Крыму».

Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами. Он напомнил, что в марте — апреле уже появлялась информация о готовности украинской стороны использовать морские мины, которые можно запустить по течению Днепра в направлении ГЭС для подрыва плотины.