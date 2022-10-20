Глава Каховского района: ВСУ могут атаковать местную ГЭС морскими минами Глава Каховского района Леонтьев: ВСУ могут атаковать местную ГЭС морскими минами

Фото: Липунов Г.А./CC0/wikipedia.org

Каховская ГЭС

Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами. Об этом говорят достоверные сведения, отметил он в беседе с РИА Новости.

Это не преувеличение, а достоверная информация. Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск существует, — подчеркнул чиновник.

Леонтьев напомнил, что в марте — апреле уже появлялась информация о готовности украинской стороны использовать морские мины, которые можно запустить по течению Днепра в направлении ГЭС для подрыва плотины. В настоящее время власти контролируют ситуацию в городе и его окрестностях, добавил глава районной администрации. По его словам, усилена охрана и оборона стратегических объектов.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС с целью подтопления территорий ниже по Днепру на 1–1,5 метра. По его словам, власти региона принимают меры, чтобы не допустить большого подъема воды.