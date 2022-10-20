«Убытки будут большие»: ученый о последствиях подрыва дамбы Каховской ГЭС Ученый РАН Болгов: при ударе ВСУ все объекты в зоне Каховской ГЭС могут быть уничтожены

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Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесут удар и разрушат дамбу Каховской гидроэлектростанции, случится крупное техническое наводнение, за которым последуют масштабные разрушения, в результате чего все объекты там будут смыты и уничтожены, заявил Pravda.Ru заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов, оценивая возможные последствия катастрофы на ГЭС.

Все объекты, которые попадут в зону затопления при разрушении, скорее всего, будут смыты и уничтожены. При разрушении дамбы возникнет волна прорыва, то есть техногенное наводнение. Его негативный эффект на сооружения, находящиеся в опасной зоне, существенно выше, чем при обычном весеннем половодье. Убытки ожидаются большие, — рассказал Болгов.

Эксперт подчеркнул, что подобная ситуация с разрушением Каховской ГЭС повлечет за собой глобальные экологические проблемы, поскольку размытый грунт, отложения и загрязнения хлынут в Черное море.

Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев ранее заявил, что Вооруженные силы Украины могут атаковать Каховскую гидроэлектростанцию морскими минами. Об этом, по его словам, свидетельствуют достоверные данные.

Леонтьев напомнил, что в марте — апреле уже появлялась информация о готовности украинской стороны использовать морские мины, которые можно запустить по течению Днепра в направлении ГЭС для подрыва плотины. В настоящее время власти контролируют ситуацию в городе и его окрестностях, добавил глава районной администрации. По его словам, усилена охрана и оборона стратегических объектов.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС с целью подтопления территорий ниже по Днепру на 1–1,5 метра. По его словам, власти региона принимают меры, чтобы не допустить большого подъема воды.