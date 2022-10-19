Сальдо: ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС Сальдо заявил о продолжающихся ударах ВСУ по шлюзам Каховской ГЭС, что может привести к подъему воды

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Каховская ГЭС

ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС с целью подтопления территорий ниже по Днепру на 1-1,5 метра, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости. По его словам, власти региона принимают меры, чтобы не допустить большого подъема воды.

(Под угрозой - NEWS.ru) Каховская ГЭС и ее шлюзовое хозяйство, по которому продолжают наносить удары с целью разрушить шлюзы. Тогда вода большим потоком пойдет в нижнюю часть Днепра. Уже четко рассчитаны населенные пункты, куда эта вода придет и доставит неудобства, — сказал Сальдо.

По его словам, сейчас каждый день сбрасывается вода с каскада электростанции, которая находится выше по течению Днепра. Таким образом, каждый день уменьшается объем воды в Каховском водохранилище.

Плюс, у нас есть резерв. Если не будет хватать этого сброса, мы можем открыть шлюзы и отправить воду в Северо-Крымский канал… Лишняя вода туда уйдет тоже, — резюмировал он.

Ранее командующий объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерал Сергей Суровикин обвинил киевский режим в подготовке к использованию запрещенных методов ведения войны в Херсонской области. По его словам, ВСУ готовили массированные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС.