РИА Новости: российские военные штурмуют село Водяное в ДНР РИА Новости показало, как российские военные штурмуют позиции ВСУ в селе Водяное в ДНР

Фото: МО РФ

Подразделение «Шторм» 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР штурмует позиции ВСУ в селе Водяное на Авдеевском направлении в ДНР. Кадры наступательных действий опубликовало РИА Новости.

На видео можно видеть, как ювелирно работает артиллерия, как при помощи беспилотника сбрасываются снаряды на противника. Также виден непосредственный штурм российскими военными.

Солдаты ВСУ из-за потерь и сильного давления вынуждено покидают свои позиции. Далее российские войска продвигаются к населенному пункту, который является важным для последующего продвижения на Авдеевку.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска сжимают кольцо вокруг Авдеевки. Успехи, рассказал политик, есть на Марьинском и Артемовском направлениях. Авдеевка на данный момент все еще находится под контролем украинских войск.