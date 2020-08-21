Реконструкция набережной в Коктебеле будет проходить поэтапно

https://static.news.ru/photo/8e5755f0-e480-11ea-9941-fa163e074e61_660.jpg Коктебель Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Реконструкция набережной в Коктебеле будет проводиться поэтапно, чтобы не мешать отдыхающим туристам, и займёт не менее двух лет. В настоящее время проект проходит экспертизу, заявил глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.

Проект реконструкции сложно шёл, много обсуждений было, недавно он прошёл слушания по воздействию на окружающую среду, они прошли успешно. Ожидаем, что в декабре проект выйдет из экспертизы, — сказал Бовтуненко на пресс-конференции.

Он отметил, что работы сначала начнутся в западной части набережной у комплекса «Белый грифон» и в восточной части у холма Юнга.

Как ранее писал NEWS.ru, турпоток на курорты Крыма и Краснодарского края постоянно растёт и предпосылок для его снижения нет, считают в краевом Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. Только в этом году российские черноморские курорты посетили более 4 млн человек.