Ребёнка затянуло в песок на детской площадке в Казани

https://static.news.ru/photo/66b6bef0-9c6d-11eb-abd2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казани на детской площадке во дворе дома ребёнка затянуло в песок. Девочку спасла мать.

Инцидент произошёл во дворе дома № 11 по улице Гарифьянова в столице Татарстана. Девочку начал засасывать песок. Мать попыталась вытащить девочку, но сама увязла в сыпучем материале.

У ребёнка была паника, хваталась за меня как могла. Плакала. Сильно испугалась. Очень замёрзла. Пробыла в песке минут 15–20, — цитирует мать Татарстан-24.

Ранее NEWS.ru писал, что тело десятилетней девочки, которая ушла из дома утром 14 февраля в Колпинском районе Санкт-Петербурга, было обнаружено на детской площадке. Обстоятельства происшествия выясняются. По одной из версий, девочка совершила самоубийство.

До этого сообщалось, что в селе Шалинское на территории Красноярского края умер ученик одной из местных школ. Трагедия случилась в день, когда в учебном заведении проходил педсовет. Рядом с телом 15-летнего мальчика в частном доме обнаружили ружьё его отца. В тот день подросток в школу не пошёл.