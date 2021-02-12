В Петербурге нашли мёртвой ушедшую из дома девочку

https://static.news.ru/photo/17de5a6e-6eb3-11eb-b4f0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело десятилетней девочки, которая ушла из дома утром 14 февраля в Колпинском районе Санкт-Петербурга, было обнаружено на детской площадке.

В воскресенье поступила информация о пропаже десятилетней девочки. По словам матери, рано утром ребёнок ушёл из дома без верхней одежды. Спустя порядка двух часов тело девочки было найдено на детской площадке, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства происшествия выясняются. По одной из версий, девочка совершила самоубийство.

Ранее в селе Шалинское на территории Красноярского края умер ученик одной из местных школ. Трагедия случилась в день, когда в учебном заведении проходил педсовет. Рядом с телом 15-летнего мальчика в частном доме обнаружили ружьё его отца. В тот день подросток в школу не пошёл. Вечером мать школьника вернулась с работы и обнаружила в комнате труп сына с огнестрельными ранениями. Как рассказали представители краевого СК, в настоящий момент следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии. Они допрашивают свидетелей, уже назначена экспертиза. Местное управление Росгвардии проверит, надёжно ли в доме, где жил подросток, хранилось огнестрельное оружие. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства), писал NEWS.ru.