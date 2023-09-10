Раскрыта причина преждевременных итогов голосования в Якутии ТАСС: преждевременные результаты выборов главы Якутии опубликовали по ошибке

Фото: Республика Саха/vk.com

Преждевременные результаты голосования на выборах главы Якутии, которые разместили на электронном табло в информационном центре ЦИК до завершения выборов, были обнародованы ошибочно, передает ТАСС. Один из системных администраторов нажал кнопку «разместить». Выборы в регионе проходят по разным часовым поясам, администратор по ошибке опубликовал информацию с уже закрытых избирательных участков.

В ходе ввода данных по уже закрытым избирательным участкам один из системных администраторов ошибочно нажал кнопку «разместить», что привело к преждевременному отображению результатов голосования на экране информационного центра. Искажений данных при этом допущено не было, — объяснили в Центризбиркоме.

10 сентября в России проходит единый день голосования. В 2023 году в ряде регионов РФ выборы буду проходить в течение трех дней — с 8 по 10 сентября, и только в пяти субъектах голосование продлится от одного до двух дней. Россияне будут выбирать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

Также проходит первая избирательная кампания в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях после их присоединения к России.

Ранее в ЦИК подвели итоги первого дня голосования. Замглавы ЦИК России Николай Булаев отметил, что россияне проявили большую активность, все прошло достаточно спокойно. Он добавил, что в новых субъектах РФ звучала тревога, фиксировались ракетные атаки, однако это не помешало общему процессу голосования.