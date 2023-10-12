Раскрыты подробности убийства девочки-подростка сводным братом в Уфе В Уфе сводный брат изнасиловал 14-летнюю сестру перед убийством

Фото: СУ СК России по Башкортостану

Уфимец, убивший сводную сестру, изнасиловал ее перед тем, как задушить, сообщает управление Следственного комитета во «ВКонтакте». Ранее 21-летний подозреваемый признался лишь в убийстве и намерении спрятать тело сестры. Его арестовали, все причины и условия, способствовавшие произошедшему, изучат следователи.

В период с 9 на 10 октября 2023 года обвиняемый, находящийся в состоянии наркотического опьянения у себя дома, в отсутствие матери совершил в отношении своей 14-летней сестры преступления против половой неприкосновенности, после чего задушил, а тело спрятал в комнате, — сообщили в СКР.

Он спрятал тело убитой в диван, однако позднее решил перенести его в багажник автомобиля. Подозреваемый попытался уехать на авто, чтобы избавиться от тела, но не сумел найти подходящего места. Наутро тело девочки в багажнике обнаружила мать. До этого она успела обратиться в полицию с сообщением о пропаже ребенка.

В июле в Забайкальском крае пьяный отчим изнасиловал и убил 16-летнюю падчерицу. Он пытался закопать тело девушки, но его спугнули проходившие мимо очевидцы.

В 2022 году в Закаменском районе Бурятии мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 13-летнюю дочь, после чего та вызвала полицию Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов, злоумышленник стал целиться в них из ружья. Стражи порядка открыли по мужчине огонь, ранив его.