«Вонять начнет»: уфимец объяснил, почему перепрятал тело убитой сестры Подозреваемый в убийстве девочки в Уфе перепрятал тело, чтобы не было запаха

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета Башкирии допросили жителя Уфы, подозреваемого в убийстве 14-летней сводной сестры, сообщается в Telegram-канале ведомства. Задержанный 22-летний уфимец рассказал, что он задушил ребенка полотенцем, после чего спрятал тело в диван. Однако позднее он решил перенести тело в багажник автомобиля. Отмечается, что подозреваемый попытался скрыться, его нашли на чердаке многоэтажного дома.

На допросе уфимец признался в содеянном. По его словам, сначала он спрятал тело убитой в диван, однако позднее решил перенести его в багажник автомобиля. На вопросы следователей о том, зачем он это сделал, мужчина заявил, что в противном случае тело начало бы разлагаться.

Ну как же — через три дня вонять начнет, — заявил он.

Он рассказал, что планировал вывезти тело сводной сестры, чтобы спрятать его. Однако ему так и не удалось осуществить задуманное, так как оно было обнаружено ее матерью. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного срока.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга ранее задержали фельдшера психиатрической бригады подстанции скорой помощи. Мужчину подозревают в убийстве восьмилетнего сына. Отмечается, что перед смертью мальчик позвонил матери и пожаловался, что его отец «сошел с ума» и крушит дом. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве.