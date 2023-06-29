Mash: в Забайкалье пьяный отчим изнасиловал и попытался убить падчерицу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Забайкальском крае пьяный отчим изнасиловал и попытался убить 16-летнюю падчерицу, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Мужчину уже сутки разыскивает полиция.

Семья проживала в поселке Харагун. По версии следствия, 27 июня 45-летний мужчина сильно выпил и начал приставать к дочери жены. Девушка попыталась дать отпор и сопротивлялась, за что была избита, и потеряла сознание. Надругавшись над подростком, мужчина решил закопать падчерицу, но его спугнули прохожие, вызвавшие скорую помощь. Девочка осталась жива, сейчас она находится в больнице.

После этого забайкалец сбежал. Силовики выяснили, что у друзей и знакомых он не появлялся. Последний раз его видели в соседней деревне — покупал в магазине хлеб.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ. Мужчине грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

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