Пушилин раскритиковал советников за заявления о котле в Артемовске Пушилин назвал заявления советников о ситуации в Артемовске опрометчивыми

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Денис Пушилин

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин пообещал провести работу со своими советниками после «опрометчивых заявлений» о ситуации в Артемовске. В своем Telegram-канале он написал, что говорить о котле в городе, в который попали части ВСУ, пока преждевременно.

Ситуация в Артемовске остается тяжелой, напряженной, ребята продвигаются, ребята воюют, но на данный момент говорить как о свершившемся факте по поводу котла пока преждевременно, — отметил Пушилин.

21 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что бoйцы ЧВК «Вагнер» взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске. Он объяснил, что это стало возможным благодаря взятию под контроль части дороги, по которой идет снабжение ВCУ.

Позже Евгений Пригожин опроверг сообщения об образовании кoтла для ВСУ под Артемовском. Бизнесмен добавил, что украинские силы в городе находятся в оперативном oкружении.

До этого Пушилин сообщал, что в запaдных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои. Он отмечал, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают движение вперед «и днем, и ночью».