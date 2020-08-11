Пропавшего сибиряка могли похитить члены тоталитарной секты

https://static.news.ru/photo/005b4aca-dbcc-11ea-8544-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объявление о возможном похищении в Новосибирской области «мужчины в камуфляже!» появилось в конце июля 2020 года. Особыми приметами гражданина являются татуировки на руках и одной ноге. Данные опубликовали в новосибирских сообществах в социальных сетях. 30 июля житель посёлка Репьёво 52-летний Олег Рыжов отправился из пригорода в столицу региона. Сел на попутку и пропал.

Мужчину нашли через 10 дней. Его искали силовики и добровольцы. Исчезнувший оказался «постояльцем» некоего «реабилитационного центра». Рыжов сильно похудел и заявил, что попал в руки сектантов, которые заставляли его молиться и держали взаперти, пишет КП-Новосибирск.

Олег Рыжов трудится на ферме в Тогучинском районе, что под Новосибирском. Мужчина следит за состоянием коров, свиней, убирает загоны. По словам родственников, он пьёт редко. Однако в злополучный день Рыжов был в нетрезвом состоянии.

Был выпивший. Сам не знаю, зачем в Новосибирск поехал. Погулял по городу и понял, что потерялся. Остановился возле базара на Гусинобродском шоссе и стал ловить попутку, — вспоминает Олег.

Из притормозившего автомобиля вышел мужчина, назвался Сергеем, после чего купил бутылку водки и предложил Олегу устроить посиделки в доме «незнакомца», а утром проводить сельчанина.

Меня привезли в двухэтажный дом, налили стакан водки, и я вырубился. Когда очухался, увидел незнакомых людей. И деревянные двухъярусные кровати, — рассказал Рыжов.

Мужчина пытался покинуть помещение, однако дверь кто-то запер. Ручки на окнах отсутствовали. Кроме того, у Олега исчез его мобильный телефон. По его мнению, гаджет забрали, пока он спал. В комнате находились около 30 человек, они рассказали об организации, в руки которой попал сибиряк. По их информации, многие оказались в «реабилитационном центре» после возлияний, а кого-то привезли против их воли.

По словам Рыжова, кормили людей одними кашами, не давали связаться с родными, устраивали «дискотеки» с молитвами, криками и громкой музыкой. Мужчина назвал организацию Украинской протестантской церковью. Спустя некоторое время Олег решил сбежать — тот самый Сергей возил людей на работу, и сибиряк попросился с ними.

Через некоторое время родным Рыжова всё-таки удалось приехать за ним — Олег начал угрожать и шантажировать Сергея, после чего последний включил телефон «похищенного» и поговорил с его женой. «Центр» находился в Дзержинском районе Новосибирска.

Я написал заявление о том, что моего отца похитили и удерживали насильно, — заявил его сын Иван.

В данный момент Олег находится дома. А полиция разбирается, что за организация действует в регионе и почему 30 человек жили под одной крышей. Сам же «Сергей» называет себя волонтёром, помогающим бывшим заключённым и страдающим от алкогольной зависимости.

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