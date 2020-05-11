Прокуратура проконтролирует расследование пожара в хосписе Красногорска

https://static.news.ru/photo/332f2002-93a6-11ea-b79c-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России/ТАСС

Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование дела о гибели при пожаре девяти постояльцев красногорского хосписа. Уголовное дело заведено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

Прокуратура Московской области установила особый контроль и осуществляет надзор за ходом расследования уголовного дела, возбуждённого по факту смерти девяти человек в результате пожара в пансионате для пожилых людей в Красногорске, — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в результате прокурорской проверки будут установлены причины происшествия, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Как писал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв 11 мая посетил пострадавших при пожаре в красногорском хосписе, которые находятся в местной больнице. По его словам, всем оказавшимся в трудной ситуации после возгорания будет оказана помощь.

Пожар возник в ночь на 11 мая в пансионате «Второй дом», который использовался как хоспис. В нём находилось 29 человек от 66 до 99 лет. Очаг возгорания был в сауне на втором этаже. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки. В настоящее время местные власти занимаются поиском родственников постояльцев сгоревшего хосписа. Выжившие люди находятся под присмотром. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.