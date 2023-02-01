Прокуратура нагрянет в школу в Петербурге, где издевались над инвалидом Прокуратура в Петербурге проверит сообщения об издевательствах над школьником-инвалидом

Фото: СК РФ

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга проведет проверку после публикаций сообщений об издевательствах над ребенком с инвалидностью в одной из местных школ, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в Сети появилось видео, на котором школьники дразнят мальчика за то, что у него вместо ног импланты.

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга проводит проверку по информации о противоправном поведении учащихся одного из образовательных учреждений района в отношении ребенка-инвалида. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причины конфликтного поведения подростков. <...> По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

При этом директор школы заявила, что видео является постановочным.

Ранее стало известно, что петербурженка избила незрячего гендиректора Северо-западного центра по подготовке специальных собак «Симаргл» Викторию Зырянову после того, как кинолог тростью задела дочь жительницы Северной столицы. Пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои).