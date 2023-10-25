Пробравшийся на Новосибирскую ГЭС соболь попал на видео

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Сотрудник Новосибирской ГЭС Демьян Бобриков стал свидетелем визита на станцию необычного гостя — соболя, сообщает «МК в Новосибирске». Издание уточняет, что мужчина обнаружил зверька во время обхода и сумел заснять его на видео, которое выложил в соцсетях.

Как пишет издание, на кадрах видно, что «нарушитель», пробравшись на территорию, с любопытством оглядывал все вокруг, возможно, в поисках пищи. При этом шкурка зверька еще не успела изменить цвет с летнего коричневого на зимний белый, поэтому соболь был хорошо виден с большого расстояния.

В комментариях к публикации коллеги Бобрикова порадовались неожиданной «милоте». О дальнейшей судьбе соболя не сообщается.

Ранее на Байкале вблизи поселка Усть-Баргузин съемочная группа спасла маленького детеныша нерпы. Сопродюсер фильма «Дух Байкала» Дина Подпругина-Замалиева рассказала, что в выходной день участники команды решили устроить прогулку по окрестностям и заметили ворон, кружащихся над неким предметом. Тогда сопровождавший группу экскурсовод предположил, что там может находиться нерпа. Подойдя ближе, люди обнаружили белька, который, по-видимому, отбился от мамы.