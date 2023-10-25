На Байкале спасли маленького нерпенка На Байкале съемочная группа спасла маленького нерпенка

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

На Байкале вблизи поселка Усть-Баргузин съемочная группа спасла маленького нерпенка. Сопродюсер фильма «Дух Байкала» Дина Подпругина-Замалиева рассказала «КП-Иркутск», что в выходной день участники команды решили прогуляться по окрестностям и заметили, что над одним местом вьются вороны. Тогда сопровождавший их экскурсовод предположил, что там может находиться нерпа.

В выходной день девушки из костюмерного и гримерного цеха отправились на экскурсию по окрестностям. Неожиданно они заметили, что над одним местом вьются вороны. Гид предположил, что, возможно, там находится нерпа, — рассказала Подпругина-Замалиева.

Она отметила, что сотрудницы подошли ближе и обнаружили маленького белька, который, вероятно, оторвался от мамы. Сначала съемочная группа попыталась отыскать убежище, где мог жить малыш нерпы, но, так и не найдя нору, забрала его с собой. Киношники связались с нерпинарием Листвянки, но ветеринары не смогли приехать сразу. Тогда было принято решение на время приютить белька. Ему соорудили дом из бочки, положили внутрь снег и приносили козье молоко.

Бельку дали имя Ленька в честь героя фильма. Он провел несколько дней в съемочном лагере, все это время за ним следила одна из гримерш, которую специально для этого освободили от смен. В итоге животное забрали в нерпинарий — Ленька уже успел выучить несколько трюков и выступает перед зрителями.

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