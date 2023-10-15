Жительница Тюмени спасла найденную среди мусора раненую сову

Фото: vk.com/zoo_tmn

Жительница Тюмени спасла раненую сову, которая трое суток пролежала среди мусора между жилыми домами в центре города, пишет «КП — Тюмень». Как отмечается, у птицы было сломано крыло, поэтому она не могла взлететь. Сейчас она находится в местном зоопитомнике. Волонтеры кормят ее с рук.

По данным издания, неясыть заметила местная жительница, во время прогулки с сыном. Она рассказала в соцсетях, что она не могла взлететь и почти не двигалась. В это время поблизости бегали уличные собаки, птица спряталась в яме, у входа в подвал многоэтажки.

Сперва она не доверяла людям и сопротивлялась своим спасителям. Однако сейчас, из-за того, что она не может кушать самостоятельно, волонтеры кормят ее практически с рук. Птица сильно пострадали и вероятно останется под присмотром работников зоопитомника.

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